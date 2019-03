CAMERA - Il vicecapogruppo FI alla Camera dei Deputati: "Tra i numeri, 50 emendamenti, di cui 3 approvati in Aula e 3 in Commissione, tra cui quello per destinare 85 milioni di risparmi della Camera dell'ultimo anno alle popolazioni colpite dal terremoto"

“Ad un anno di distanza dalla prima seduta della Camera dopo le elezioni politiche, fornisco alcuni numeri relativi alla mia attività parlamentare di quest’anno, dietro la quale spesso c’è un lavoro preparatorio che impone conoscenza, esperienza, ascolto, studio ed approfondimento“.

Così sulla sua pagina Facebook, il vicecapogruppo FI alla Camera dei Deputati e cittadino onorario di Porto San Giorgio, Simone Baldelli.

“Ovviamente – rimarca Baldelli – non rientrano in queste statistiche le iniziative politiche ed istituzionali, locali e nazionali, a cui spesso prendo parte, e che si svolgono magari durante i fine settimana e, comunque, fuori dalle aule parlamentari.

Voglio ringraziare, ancora una volta, tutti i cittadini della circoscrizione delle Marche del sud, nelle province di Ascoli, Fermo e Macerata, che, con il loro voto a Forza Italia, mi hanno eletto in Parlamento.

Il mio anno di legislatura in numeri: gli interventi in aula sono stati 330 in 148 sedute. Ho registrato il 99,10 % di presenza alle votazioni in Aula, 2 mozioni, 11 interrogazioni in Assemblea e una in commissione, 4 interpellanze, 16 ordini del giorno di cui 8 accolti, 5 Pdl come primo firmatario, 8 Pdl cofirmatario, 50 emendamenti, di cui 3 approvati in Aula e 3 in Commissione, tra cui quello per destinare 85 milioni di risparmi della Camera dell’ultimo anno alle popolazioni colpite dal terremoto”.