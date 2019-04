IN TV - Il complesso ipogeo marchigiano protagonista, insieme al capoluogo e allo Sferisterio, della puntata del programma in onda domani sera, 2 aprile, alle 21,20 su Rai 1

Domani, martedì 2 aprile, la puntata della trasmissione di Alberto Angela “Meraviglie – La penisola dei tesori” che andrà in onda su Rai 1 alle 21,20 vedrà protagoniste anche le Grotte di Frasassi. Non solo Macerata e lo Sferisterio, ma l’importante vetrina sarà anche per il complesso ipogeo marchigiano, proprio nei giorni in cui si è firmato l’accordo di reciprocità con Urbino.

Un viaggio alla scoperta delle bellezze d’Italia. Alberto Angela porta i telespettatori all’interno delle Grotte di Frasassi, luogo intriso di fascino e magia. Il noto conduttore e la sua troupe hanno fatto tappa a Frasassi lo scorso dicembre. Tre giorni tra ricognizioni sul territorio e riprese. Ma il clou del reportage, ovviamente, riguarda le Grotte di Frasassi. Dalla bellezza delle caratteristiche concrezioni, alla storia di questo sito scolpito dal lavoro millenario della natura. Inoltre, solo alcuni giorni fa, il territorio di Frasassi ha stretto un accordo con Urbino per la promozione turistica in sinergia: sconto di 2 euro alle Grotte di Frasassi per chi proviene con il biglietto d’ingresso del Palazzo Ducale di Urbino dove, in virtù del patto di reciprocità, sarà possibile trovare tutto il materiale informativo delle Grotte di Frasassi. E per i visitatori delle Grotte di Frasassi, alla Galleria Nazionale delle Marche sarà possibile usufruire delle scontistiche già in atto secondo i piani ministeriali. Dunque si apre la bella stagione con un itinerario turistico di livello, e che mette in rete le bellezze naturali ed ambientali di Frasassi con le peculiarità storico-artistiche di Urbino. E a darne rilievo la trasmissione di successo che Alberto Angela sta conducendo su Rai1. Infatti dopo la puntata di domani, in cui le Grotte di Frasassi avranno il loro dovuto spazio, martedì 9 aprile toccherà proprio ad Urbino. Le Marche e i suoi fiori all’occhiello del turismo internazionale protagoniste del programma tv di maggior successo nello scenario delle produzioni televisive di settore.