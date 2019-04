Gli alunni della primaria “N.Pennesi” alla scoperta del Consiglio Regionale

PORTO SANT'ELPIDIO/ANCONA - Gli alunni della primaria “N.Pennesi” in Aula consiliare nell’ambito delle visite formative organizzate per far conoscere e avvicinare i giovani alle Istituzioni

... martedì 2 Aprile 2019 - Ore 13:08