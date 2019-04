FOTOGRAFIA - Un modo per ricordare il suo lavoro di tutta la vita in difesa dei valori fondanti della Costituzione e della Resistenza. Inaugurazione giovedì 18 aprile alle ore 17

L’Associazione Tutti per Moregnano, in collaborazione con la Fototeca Provinciale di Fermo – Archivio Mario Dondero, propone una mostra delle fotografie di Mario Dondero, morto a Petritoli il 13 dicembre 2015, per ricordare il suo lavoro di tutta la vita in difesa dei valori fondanti della Costituzione e della Resistenza che ne è stata il fondamento.

La mostra, che verrà ospitata nella Palazzo Comunale (ex Monastero delle Clarisse), è costituita da una sezione dedicata alle Marche, in cui Mario Dondero ha deciso di vivere nell’ultimo periodo della sua vita, di cui ha amato i luoghi e le persone, e da una selezione di immagini legate alla Resistenza nelle Marche, con ritratti di partigiani e di uomini e donne che hanno subito i lutti della violenza nazista nel nostro territorio.

L’inaugurazione è prevista per giovedì 18 aprile alle ore 17. Chiusura il primo maggio.

Questi gli orari di apertura: tutti i giorni ore 17.30/20; 28 aprile e primo maggio ore 10.30/12.30 e 17.30/20; 21 aprile Domenica di Pasqua chiuso).