TARANTO – Al PalaMazzola pugliese, nel week end appena consegnato agli archivi, si è svolto il Campionato Nazionale Csen di Ju Jitsu dove tre portacolori de Il Dojo di Montegiorgio hanno presenziato ottenendo ottimi risultati.

Alessio Ciccoli, di Servigliano, si è laureato infatti campione italiano nei 45 kg, specialità Fighting System. Mattia Cruciani e Daniele Liberatore sono invece saliti entrambi sul podio guadagnando la medaglia di bronzo.

Il trio fermano, accompagnato dall’istrutture Luca Cruciani, ha dunque funto da ambasciatore unico per la regione Marche, rappresentando in toto il nostro territorio davanti alla concorrenza composta da circa cinquecento atleti, ovviamente divisi per ambito funzionale (età e peso) di competizione.

I vertici del “Il Dojo”, con enorme soddisfazione ringraziano gli atleti, i genitori degli stessi per l’assistenza logistica costante e tutto lo staff, che con impegno e dedizione segue i ragazzi al meglio nello splendido e soddisfacente cammino delle arti marziali.

