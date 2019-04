La giovanissima elpidiense Giorgia Cardarelli vince il contest regionale di violino ‘Luiteria Classica Jesi’

PORTO SANT'ELPIDIO/JESI - La violinista 14enne di Porto Sant'Elpidio ha infatti conquistato il primo posto nella tappa regionale del Gewa Young Contest aggiudicandosi il gradino più altro del podio nella categoria C dai 12 ai 14 anni



Giorgia Cardarelli, trionfa al Premio Liuteria Classica di Jesi. La giovanissima violinista 14enne di Porto Sant’Elpidio ha infatti conquistato il primo posto nella tappa regionale del Gewa Young Contest aggiudicandosi il gradino più altro del podio nella categoria C dai 12 ai 14 anni. Giorgia ha eseguito il difficilissimo Concerto in E minore di Mendelssohn accompagnata al pianoforte da Valeria Picardi. Grande la soddisfazione per il risultato ottenuto frutto di una lunga preparazione al Conservatorio Pergolesi di Fermo. Giorgia è infatti allieva del Maestro Luca Marziali.

Ora tutte le Marche faranno il tifo per lei alla prossima sfida nazionale. Il Gewa Young Contest consiste in otto appuntamenti in tutta Italia, per decretare i vincitori che andranno a sfidarsi nella finalissima di Cremona, durante la prestigiosa Fiera Internazionale Mondo Musica. I primi tre classificati potranno usufruire di borse di studio e premi messi in palio dagli sponsor del concorso. Il primo premio assoluto avrà inoltre la possibilità di suonare insieme all’Ensemblre I Virtuosi Italiani direttamente a Cremona, in una importantissima vetrina.