SARNANO - Il candidato sindaco: "Sono orgoglioso di mettere a disposizione l'esperienza maturata in questi ultimi cinque anni di amministrazione per il bene ed il futuro di Sarnano. Abbiamo costruito una squadra che rappresenta una giusta miscela di esperienza e di novità, tutti animati da un grandissimo entusiasmo e dalla volontà di mettersi a servizio della nostra comunità"

“Esperienza, continuità, servizio ed innovazione: queste le parole chiave per il futuro di Sarnano della lista ‘La Buona Amministrazione – Luca Piergentili sindaco’”. Così lo stesso candidato sindaco Luca Piergentili che procede per parole d’ordine. “La lista ‘La Buona Amministrazione’ rinnova il suo impegno per Sarnano. Dopo il difficilissimo quinquennio amministrativo 2014/2019, caratterizzato dal sisma, ma nel quale sono stati raggiunti importantissimi risultati positivi per Sarnano- il punto dalla lista a sostegno di Piergentili – si riparte senza soluzione di continuità con il candidato sindaco Luca Piergentili e con una lista che garantisce quattro ingredienti essenziali per il futuro di Sarnano: l’esperienza, la continuità, il servizio, l’innovazione.L’esperienza: la macchina amministrativa è estremamente complessa e la sua conoscenza è sicuramente un grande valore aggiunto: ‘La Buona Amministrazione’ mette in campo candidati di grande e comprovata esperienza amministrativa, a cui si aggiungono quelli che per la prima volta si affacciano all’esperienza politica ed il cui apporto potrà essere immediatamente proficuo perché potranno giovarsi dell’appartenenza ad una squadra affiatata e competente. La continuità: Sarnano in questi anni è cresciuta, nonostante i colpi del sisma, ed è tornata ad essere un punto di riferimento dell’entroterra in ambito regionale e non solo. È assolutamente indispensabile dare continuità a questa efficace azione, evitando pericolosissimi salti nel buio e proseguendo sulle progettualità già tracciate dalle precedenti amministrazioni Ceregioli: interrompere questi percorsi virtuosi significherebbe far perdere importantissime opportunità alla nostra comunità e far perdere a Sarnano il ruolo di protagonista che ha faticosamente conquistato in questi anni.Il servizio: amministrare un comune è sinonimo di dare un servizio alla sua popolazione.

Con questo spirito la lista ‘La Buona Amministrazione’ si propone ai sarnanesi: la pubblica amministrazione deve essere al fianco dei cittadini, e questo è possibile solo se, con impegno, dedizione e trasparenza, si instaura un rapporto di fiducia tra amministratori ed amministrati. L’innovazione: abbiano dinanzi grandissime opportunità che per essere colte appieno necessitano di un approccio innovativo e non rivolto al passato. Risorse europee, risorse della ricostruzione post sisma, risorse del ‘Patto per la rinascita e sviluppo’, risorse proprie dell’ente: tante occasioni che necessitano di progettualità integrate e di una visione moderna e dinamica della realtà attuale e futura”.Il candidato sindaco Luca Piergentili: “Sono orgoglioso di mettere a disposizione l’esperienza maturata in questi ultimi cinque anni di amministrazione per il bene ed il futuro di Sarnano. Abbiamo costruito una squadra che rappresenta una giusta miscela di esperienza e di novità, tutti animati da un grandissimo entusiasmo e dalla volontà di mettersi a servizio della nostra comunità. In questa lista non esiste l’io, ma il noi: se i sarnanesi, come speriamo, ci daranno la loro fiducia, troveranno sempre degli interlocutori pronti ad ascoltarli e ad impegnarsi per il bene comune”.La lista dei candidati è composta da Luca Piergentili, candidato sindaco, Alessio Bonifazi, Stefano Censori (vicesindaco uscente), Franco Ceregioli (sindaco uscente), Paolo Maria Del Giudice (consigliere uscente), Ermanno Dell’Agnolo, Lucia Gentili, Stefania Innamorati (assessore uscente), Leonardo Luciani (consigliere uscente), Marisa Papi (consigliere uscente), Floriana Pesci (assessore uscente), Antonio Porfiri e Monia Rocchi.

“Tutti i candidati della lista sono sarnanesi, ad eccezione di Ermanno Dell’Agnolo. L’architetto Dell’Agnolo, friulano – spiegano dalla lista – è conosciutissimo a Sarnano in quanto è stato il tecnico che ha donato la progettazione della scuola materna realizzata a Sarnano dalla Regione Friuli Venezia Giulia, curandone poi anche la direzione dei lavori. Inoltre, è stato grazie alla collaborazione di Dell’Agnolo che Sarnano, unico Comune dell’entroterra, è riuscita ad essere ammessa al Faic (Forum delle Città Adriatico Ioniche), organismo che rappresenta un importante attrattore di finanziamenti europei. Dell’Agnolo si considera ormai quasi sarnanese di adozione ed ha già collaborato con l’amministrazione comunale per la redazione dello studio di fattibilità “Sarnano 5000”, rivolto alla valorizzazione ed alla riqualificazione del territorio comunale di Sarnano finalizzato al conseguimento di finanziamenti europei.Dell’Agnolo ha accettato di mettersi a disposizione della comunità sarnanese, mettendo la sua indiscussa esperienza a servizio dell’amministrazione: sarà il valore aggiunto de ‘La Buona Amministrazione’ per cogliere al meglio le importantissime risorse offerte dalla vigente programmazione europea 2014-2020 e, soprattutto, dai prossimi programmi comunitari 2021-2027, le cui anticipazioni lasciano intravedere grandi opportunità per i nostro territorio, e Sarnano sarà pronto a coglierle”.