“Il dipartimento sanità del Partito Democratico – con una nota a firma del suo responsabile sanità Pd regionale, Luciano Agostini – esprime tutta la sua soddisfazione per i provvedimenti che la regione ha recentemente approvato in ambito sanitario.

L’abolizione del superticket di 10 euro sulle prestazioni specialistiche di ambulatorio – spiega Agostini – è il segno dell’attenzione nei confronti della fasce di reddito più deboli alle quali deve essere assicurato l’accesso ai servizi essenziali. Questo provvedimento si inserisce nello sforzo costante del Partito democratico e della giunta regionale di aiutare le categorie sociali più in difficoltà, allargando l’accesso ai servizi pubblici essenziali e riducendo sempre più gli ostacoli economici per le persone che faticano ad arrivare a fine mese.

Le politiche sulla sanità devono tenere sempre al centro la persona come principio ispiratore e i più deboli in particolare. Scelte come queste ribadiscono come nelle Marche la sanità rimane sempre un bene pubblico di alta qualità, e accessibile a tutti i cittadini.

Anche il nuovo sistema di prenotazione tramite la nuova app del Cup, collegato al meccanismo bonus/malus taglierà drasticamente i tempi d’attesa garantendo una prestazione entro i termini stabiliti ai marchigiani, premiando i cittadini virtuosi che rispettano le prenotazioni fatte.

Siamo convinti che la giunta regionale stia facendo un ottimo lavoro per mantenere la sanità marchigiana ai primi posti d’Italia”.