EVENTO - A Fermo il 16 maggio, nella sede Univpm di via Brunforte, 47, dalle ore 16,45 alle 19,30 tavola rotonda 'Produrre generando salute: l'Ambiente che vorrei'. Concerto dei giovani talenti del conservatorio Pergolesi

“Il futuro da immaginare” è il tema di Your Future Festival 2019, giunto alla sesta edizione, in programma dal 13 al 18 maggio. Your Future Festival è il tradizionale appuntamento di maggio dell’Università Politecnica delle Marche nato con l’obiettivo di creare momenti per favorire le connessioni tra Università e città, studenti e comunità, ricerca e territorio. Una settimana di workshop, discussioni, spettacoli e contaminazioni fra tutti i soggetti con cui la Politecnica interagisce.

“Alla conferenza stampa hanno preso parte il rettore Sauro Longhi, l’assessore alla cultura, alle politiche giovanili di Ancona, Paolo Marasca, il direttore generale Rosalba Valenti e i delegati del Rettore incaricati. A svelare il programma che ha come sempre importanti collaborazioni il direttore di Marche Teatro Velia Papa, il presidente della Form Orchestra Filarmonica Marchigiana Carlo Maria Pesaresi, Musicultura, il presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Marche Diego Mingarelli e il presidente di Conerobus Muzio Papaveri.

“Gli studenti – le parole del rettore Sauro Longhi – sono il motore primario della nostra società e per loro l’Università Politecnica delle Marche vuole con forza costruire opportunità serie per il loro futuro attraverso una concreta valorizzazione della conoscenza. L’università ha il compito di anticipare il futuro, non può dare ai propri studenti solo la visione del presente ma deve dar loro strumenti e conoscenze per affrontare il futuro in cui vivranno per contribuire alla crescita economica, sociale e culturale, per cancellare ogni diseguaglianza sociale. Tante sono le sfide che ci attendono e l’Università deve immaginare e anticipare le soluzioni con il rigore scientifico che la contraddistingue, cercando il più possibile il confronto”.

IL PROGRAMMA

Ogni giornata, come nelle precedenti edizioni, segue un filone tematico e ogni serata, questa è una novità, vedrà uno spettacolo in Aula Magna d’Ateneo. Il programma completo è online nel sito www.yourfuturefestival.it

Lunedì 13 maggio 2019

Your Future Festival si apre con la presentazione del progetto “Univpm sostenibile”, alle ore 11 in Aula Magna d’Ateneo. In questa giornata verrà inaugurato il primo dispenser di acqua vicino ad un’area di ristoro, la professoressa Stefania Gorbi, delegata del Rettore alla sostenibilità parlerà di “Plastiche nell’ambiente: rischi e soluzioni di sostenibilità” ed infine, agli studenti presenti, saranno consegnate le borracce Univpm. Nel pomeriggio alle 16 si terrà la cerimonia di conferimento del titolo di Dottore di Ricerca per l’anno accademico 2017/18. É il Dottorato Day, una giornata che punta alla valorizzazione dell’eccellenza degli studi post laurea. I dottori di ricerca sono infatti il motore di trasferimento di conoscenza e innovazione presso le università, le imprese e le pubbliche amministrazioni. Ospite d’onore Umberto Guidoni astronauta, astrofisico, scrittore e divulgatore.

Alle ore 21 Musicauna – Form feat. Gabriele Mirabassi: Tributo a Jobim. Concerto in collaborazione con Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana.

Martedì 14 maggio 2019

La seconda giornata sarà dedicata alla storia dell’ateneo e al futuro da immaginare. Alle ore 10 il convegno “Cinquant’anni tra storia e futuro: testimonianze e progetti” e a seguire l’intitolazione al professor Alfredo Trifogli del Polo Universitario Monte Dago.

Alle ore 21 ‘Così Rossi che più Rossi non si può’ con Riccardo Rossi. Spettacolo in collaborazione con Marche Teatro.

Mercoledì 15 maggio 2019

Torna anche quest’anno il Career Day uno degli appuntamenti più attesi dagli studenti e laureati. Dalle ore 9 alle 18 il Polo Monte Dago ospiterà più di 100 aziende e i tanti ragazzi che vorranno incontrare i loro recruiter. Non mancheranno workshop, presentazioni aziendali e un’area dedicata al Working in Europe a cura di Eures. L’evento è organizzato dalla neo nata Associazione Alumni dell’Università Politecnica delle Marche. www.careerday.univpm.it

Alle ore 21 Arturo racconta Brachetti – intervista frizzante tra vita e palcoscenico. Spettacolo in collaborazione con Marche Teatro.

Giovedì 16 maggio 2019

La Facoltà di Medicina ospiterà, per tutta la mattina, i bambini delle scuole elementari per il “Microgenius: La scienza è un gioco!”. Bambini e ricercatori lavoreranno insieme per scoprire la bellezza della scienza. Sempre in questa giornata sarà inaugurata Polytechne con istallazioni e opere d’arte contemporanea disseminate nelle sedi universitarie.

Alle ore 21 Black Leather, due pugni guantati di nero con Federico Buffa e Alessandro Nidi. Spettacolo in collaborazione con Marche Teatro.

Venerdì 17 maggio 2019

Al Palaindoor in scena MarketplaceDAY. 500 desk tra business, innovazione e ricerca evento organizzato con Confindustria Marche Nord, Piccola Industria, Confindustria Marche.

Alle ore 21 Dai Beatles a Vasco Rossi: 50 anni di storia, tra emozioni, musica e canzoni. Spettacolo in collaborazione con Musicultura. Ingresso libero.

Sabato 18 maggio 2019

Saluteremo questa sesta edizione del festival con la tradizionale passeggiata alla scoperta di un angolo storico di Ancona. Tra monumenti storici e siti archeologici: dai vicoli del Guasco al Porto Antico ci guideranno Annalisa Trasatti e Aldo Grassini (Presidente del museo Omero).

PREFESTIVAL – la mobilità del futuro

Sono diversi gli appuntamenti che anticiperanno Your Future Festival, tra questi quello di venerdì 10 maggio, per tutta la giornata il Polo Monte Dago si trasformerà nel Polo della mobilità del futuro con il convegno “Driving toward sustainability” organizzato dall’Univpm con l’Associazione Italiana di Elettrotecnica Elettronica Automazione Informatica e Telecomunicazioni (Aeit), Conerobus e l’Ordine Ingegneri Ancona in collaborazione con Ev-Now e Autobus e con il patrocinio del Comune di Ancone e della Federazione Ordini Ingegneri Marche. Per maggiori informazioni www.dii.univpm.it/med

NELLE SEDI DELLA POLITECNICA

Martedì 14 maggio 2019

San Benedetto del Tronto – Facoltà di Economia

ore 16 Tavola rotonda ‘Il ruolo del sistema universitario per lo sviluppo’

Introduce e modera il preside della Facoltà di Economia Francesco Chelli

Giovedì 16 maggio 2019

Fermo sede Univpm di via Brunforte, 47

ore 16,45 – 19,30

Tavola rotonda ‘Produrre generando salute: l’Ambiente che vorrei’

Concerto dei giovani talenti del Conservatorio G.B. Pergolesi

Venerdì 17 maggio 2019

Ascoli Piceno – Auditorium “S. Montevecchi”, viale delle Rimembranze, 34

ore 9- 13

Conferenza ‘L’infermiere tra l’interpretazione e la realtà’

Spettacolo teatrale a cura degli studenti Univpm del secondo e terzo anno del corso di laurea di Infermieristica

Pesaro, sede Univpm di viale Trieste, 391

ore 10

Workshop ‘Europa, dove il futuro si costruisce’

‘Crescita dei giovani, condivisione di esperienze, difesa dei diritti: le opportunità e le sfide del futuro’

Introduce e modera Gian Marco Revel

Macerata – Teatro Lauro Rossi

ore 8 – 14

Lezione Conferenza ‘Gli orizzonti della ricerca scientifica nella promozione della salute’

Praestat cautela quam medela, prevenire è meglio che curare dicevano i latini…