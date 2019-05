FERMANO - Tutte le modifiche al trasporto pubblico in occasione del passaggio del Giro d'Italia

“Sabato 18 maggio 2019, tra le ore 10,20 e le ore 12,40, in occasione del passaggio del Giro d’Italia che interesserà tutto il tratto provinciale della statale Adriatica 16, i nostri servizi subiranno delle modifiche”. Sono le comunicazioni di servizio della Trasfer che entra nel dettaglio delle variazioni necessarie in occasione del transito nel Fermano del Giro.

“Il capolinea del servizio Fermo – Porto San Giorgio sarà posizionato sotto il ponte dell’autostrada: l’orario di partenza dal capolinea provvisorio per Fermo sarà posticipato di 5 minuti rispetto alle partenze previste dalla Stazione, il servizio Porto San Giorgio – Lido Tre Archi verrà effettuato fino a via Marche (Porto San Giorgio nord): l’orario di partenza da via Marche per il centro sarà posticipato di 10 minuti rispetto alle partenze previste da Lido Tre Archi. Non verranno effettuati servizi da/per Pian della Noce. Il servizio Fermo – Porto Sant’Elpidio sarà effettuato fino a Largo della Resistenza: la corsa di ritorno per Fermo partirà da largo della Resistenza alle ore 10,46 mentre capolinea del servizio Porto Sant’Elpidio – Sant’Elpidio a Mare sarà posizionato in piazza Dante a Porto Sant’Elpidio: l’orario di partenza dal capolinea provvisorio per Sant’Elpidio a Mare sarà posticipato di 3 minuti rispetto alle partenze previste dalla stazione”.