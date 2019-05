FERMO - L'evento finale si terrà domenica 16 giugno e decreterà il Centro Commerciale Girasole come primo centro commerciale 'plastic free' d'Italia. In galleria sarà allestita una mostra fotografica con gli scatti più rappresentativi del progetto, sia quelli inerenti il challenge fotografico sia quelli della pulizia delle spiagge. Infine, verranno premiati i tre vincitori del Trash Challenge.

C’è tempo fino al 9 giugno per poter prendere parte al progetto “Mare d’aMare” promosso dal Centro Commerciale Girasole con lo scopo di sensibilizzare le persone in merito all’ecosostenibilità e alla salvaguardia marina e a far conoscere quanto l’impatto della plastica può essere dannoso per gli ecososistemi del mare. Tante le attività in programma, sia in galleria che sul territorio, patrocinate dal Comune di Fermo, Comune di Porto San Giorgio e Comune di Porto Sant’Elpidio e rese possibili anche grazie alla preziosa collaborazione con Legambiente, Guardia Costiera di Porto San Giorgio, Fermo Asite, Eco Elpidiense e San Giorgio Distribuzione Servizi.

Il personale addetto sarà a disposizione dal lunedì al venerdì con orario 16-20 e nel weekend dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 per fornire informazioni e raccogliere adesioni in merito all’attività di pulizia spiagge che avverrà domenica 2 giugno. Ma l’attività di recruiting avverrà anche sul territorio: saranno, infatti, posizionati dei corner per le iscrizioni di tutti gli interessati alla pulizia delle spiagge. Sabato 25 maggio appuntamento al Lido di Fermo, via Lungomare Fermano, e a Porto Sant’Elpidio in Piazza Garibaldi. Domenica 26 maggio il personale addetto si troverà, invece, a Porto Sant’Elpidio in Piazza Garibaldi e a Porto San Giorgio in Piazza Matteotti. Sabato 1 giugno i corner per le iscrizioni saranno posizionati a Lido di Fermo, via Lungomare Fermano, e a Porto San Giorgio in Piazza Matteotti.

Per chi non riuscisse a partecipare alla pulizia delle spiagge, ma vuole comunque fornire il proprio contributo per liberare il territorio dalla plastica, potrà prendere parte al primo Trash Challenge organizzato da un centro commerciale. La sfida, promossa dal Centro Commerciale Girasole, in collaborazione con Igers Marche e Igers Fermo, prevede la creazione di due scatti fotografici, prima e dopo la pulizia della zona interessata, da condividere su Instagram fino al 9 giugno utilizzando gli hashtag #girasoletrashchallenge e #girasolemaredamare. Una giuria premierà i tre migliori scatti che riceveranno buoni acquisto spendibili presso l’Ipermercato Oasi.

Il progetto prevede, inoltre, incontri informativi e laboratori all’interno del Centro Commerciale Girasole. Nel pomeriggio di venerdì 31 maggio e 7 giugno, in collaborazione con l’azienda multiservizio Fermo Asite s.u.r.l., si terranno due incontri informativi per adulti sul tema del riciclo e della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Sabato 1 ed 8 giugno, sono in programma laboratori dedicati ai più piccoli. Dalle 17 alle 20 i bambini, coadiuvati dai volontari di Legambiente, svilupperanno tematiche legate al riciclo a cui seguiranno attività creative al riuso della plastica.

Inoltre, fino a venerdì 31 maggio, la Guardia Costiera di Porto San Giorgio e l’Associazione Poseidon terranno degli incontri con le scuole primarie della provincia di Fermo, per far capire ai bambini l’importanza del riciclo e della salvaguardia ambientale.

L’evento finale si terrà domenica 16 giugno e decreterà il Centro Commerciale Girasole come primo centro commerciale ‘plastic free’ d’Italia. In galleria sarà allestita una mostra fotografica con gli scatti più rappresentativi del progetto, sia quelli inerenti il challenge fotografico sia quelli della pulizia delle spiagge. Infine, verranno premiati i tre vincitori del Trash Challenge. Un ospite a sorpresa animerà il pomeriggio del Centro Commerciale Girasole.

Fino al 9 giugno, inoltre, il Centro Commerciale Girasole, ospita, all’interno della galleria commerciale, una speciale installazione di forte impatto visivo ed emotivo per sensibilizzare la clientela sull’impatto ambientale della plastica in mare e una mostra fotografica con immagini provocatorie relative all’inquinamento marino.

Gli ospiti del centro potranno, inoltre, accedere all’ocean virtual reality: una speciale postazione allestita in galleria, grazie alla quale poter immergersi nel profondo degli abissi; un viaggio virtuale nella profondità marina alla scoperta di pesci e specie viventi come non si sono mai viste prima.

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale del Centro Commerciale Girasole all’indirizzo web: https://centrogirasole.it/mare-damare/.