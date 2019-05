MARCHE - Il senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega Marche, commenta la "marcia trionfale del Carroccio che fa man bassa di voti in ogni comune della regione".

“La Lega è il primo partito delle Marche con un 37,98% che supera persino lo straordinario risultato nazionale e 30 comuni in cui va ben oltre il 50% del consenso. Ci siamo guadagnati a colpi buon governo la fiducia dei marchigiani, stufi della politica regionale, inconsistente e lontana dalla gente ad ogni livello”.

Il senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega Marche, commenta così quella che la Lega definisce “marcia trionfale del Carroccio che fa man bassa di voti in ogni comune della regione”.

“I marchigiani e tutti gli italiani hanno toccato con mano che la Lega non ha paura di impegnarsi in battaglie per attuare quella rivoluzione del buonsenso che i cittadini attendono da troppi anni – aggiunge Arrigoni – Aver più che raddoppiato il consenso in un solo anno è il segno che abbiamo riavvicinato centinaia di persone di buona volontà alla buona politica. Dice bene Matteo Salvini: il lavoro non finisce qui e lo porteremo avanti con l’umiltà e la concretezza che ci contraddistinguono e che si traducono in impegno per i cittadini ad ogni livello, in primis sul territorio. Questa è la strada giusta e su questa ci attendono piccoli e grandi traguardi da tagliare insieme per il bene di tutti”.