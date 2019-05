FERMO - L’ottava edizione del Bababoom Festival si svolgerà dal 13 al 20 di luglio a Marina Palmense. Fino al 30 maggio, 8 giorni camping e concerti solo 150 euro

Torna il Bababoom. L’ottava edizione del Bababoom Festival si svolgerà dal 13 al 20 di luglio a Marina Palmense: otto giorni di campeggio in compagnia della musica reggae e hip hop in riva al mare delle Marche.

Fino al 30 maggio, 8 giorni camping e concerti solo 150 euro!

Morgan Heritage feat. Jemere Morgan, Johnny Osbourne, Sud Sound System, Onyx, King Shiloh Sound System, Channel One, Johnny Marsiglia e Ensi sono gli artisti incaricati di rappresentare la scena reggae, roots, dub e hip hop sul palco principale insieme a molti altri. Presenti infatti anche altri nomi della scena internazionale come Mungo’s Hi-Fi e Naaman e numerosissimi esponenti del reggae italiano come Shakalab, Forelock & Arawak, Madkid, Macro Marco e Wicked Dub Division, per citarne solo alcuni.

Uno spazio di riguardo verrà dedicato alla musica emergente: i 6 gruppi più votati fra i 17 iscritti al Bababoom Contest avranno l’occasione di esibirsi dal vivo e presentarsi al pubblico e alla giuria che ne stabilirà il vincitore. Anche i freestylers avranno la possibilità di competere: durante il primo weekend del festival, in cui la musica reggae si unisce a quella hip hop, si svolgerà infatti l’Hypnotize Clash. Per quel che riguarda invece gli appassionati di dancehall, l’appuntamento speciale sarà sabato 20 luglio con il Dubplates Gamerz in cui Sicily Rebellious, Shanty Crew & Pushman si sfideranno a suon di dubplates e speeches.

Oltre alla proposta musicale di Main stage, Dub area, Dancehall e Beach Yard, durante tutto il festival sarà difficile annoiarsi grazie alle numerose attività organizzate: Yoga e Bagni di suono, Art Contest, Reggae University Pills con Lorenzo Mazzoni, Street Art Ehxibition, Space Buddha (area relax e massaggi), Babyboom (area bimbi con animazione), Space Juggling (area arti visive e giocoleria), Chiacchiere con gli artisti, proiezioni, Astarbene Rreggae Radio Show, mercatino, ristoro etnico e tanto altro ancora. Dal 16 al 20 luglio sarà inoltre possibile partecipare a un ciclo di conferenze dedicate al Rastafarianesimo, con approfondimenti su questa religione e cultura.

I biglietti per il Bababoom Festival sono in vendita in promozione fino al 30 maggio al prezzo speciale di 150 euro (abbonamento + campeggio) o 195 euro (abbonamento + camper). A partire dal primo giugno l’abbonamento con campeggio costerà invece 170 euro e 220 euro con camper. Anche i biglietti giornalieri sono in vendita sia online che direttamente in biglietteria a 15 euro. Per gli appassionati di hip hop c’è un abbonamento dedicato per i primi tre giorni del festival al prezzo di 50 euro comprensivo di campeggio, in offerta fino al 3 giugno.