COSTA - Iniziativa di sensibilizzazione ambientale con, capofila, il centro commerciale Il Girasole.

Appuntamento con tutti i volontari che hanno richiesto di partecipare alla giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti sulla spiaggia domenica 2 giugno a partire dalle ore 8.30.

“L’iniziativa – fanno sapere gli organizzatori – rientra nel più ampio progetto Mare d’aMare nell’ambito degli appuntamenti in corso fino al 9 giugno 16 giugno di cui il centro commerciale Girasole fa da capofila con lo scopo di sensibilizzare le persone in merito all’ecosostenibilità e alla salvaguardia marina.

I punti di raccolta in cui sarà fruibile anche lo speciale kit per pulire le spiagge e le zone limitrofe dai rifiuti inquinanti a partire dalle ore 8.30, saranno a Porto San Giorgio (spiaggia fronte grattacielo New Life, lungomare A. Gramsci) e a Lido di Fermo (spiaggia libera delle Colonie, via lungomare fermano di fronte al “Camping 4 cerchi”).

Per chi non riuscisse a partecipare alla pulizia delle spiagge, ma vuole comunque fornire il proprio contributo per liberare il territorio dalla plastica, potrà prendere parte al primo Trash Challenge organizzato da un centro commerciale.

La sfida, promossa dal centro commerciale Girasole, in collaborazione con Igers Marche e Igers Fermo, prevede la creazione di due scatti fotografici o selfie, prima e dopo la pulizia della zona interessata, da condividere su Instagram fino al 9 giugno utilizzando gli hashtag #girasoletrashchallenge e #girasolemaredamare.

I tre scatti più creativi ed originali avranno la possibilità di ricevere buoni acquisto spendibili presso l’ipermercato Oasi dal valore di 150 euro (primo premio), di 100 euro (secondo premio) e di 50 euro (terzo premio)”.

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale del Centro Commerciale Girasole all’indirizzo web: https://centrogirasole.it/mare-damare/