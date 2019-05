PORTO SAN GIORGIO - L'assessore all'ambiente Massimo Silvestrini ha incontrato l'omologo regionale Sciapichetti: "Contiamo che i lavori si possano concludere entro settembre"

Ad una settimana di distanza dal summit avvenuto in Comune sulla balneabilità delle acque, ieri pomeriggio ad Ancona l’assessore comunale all’Ambiente Massimo Silvestrini ha incontrato l’assessore regionale Angelo Sciapichetti. Al centro del confronto la pulizia del fossi Petronilla e Valleoscura per permettere l’opera di ispezione.

“Si sta passando alla fase operativa assieme al Consorzio di Bonifica e al Ciip – afferma Silvestrini – nell’incontro abbiamo avuto modo di vedere la bozza di progetto, già pronto e destinato a divenire definitiva nel giro di poco tempo. Contiamo che i lavori si possano concludere entro settembre. Sempre entro lo stesso mese sono attesi i risultati dello studio condotto dall’Università Politecnica della Marche che ha per oggetto il funzionamento della condotta fognaria nei pressi dei fossi Petronilla e Valleoscura, compreso quello dei tanti pozzetti scolmatori (oltre 50) presenti lungo i tracciati. Anche ad Ancona, come una settimana fa, è stato ribadito che l’inquinamento batterico è un fenomeno assolutamente ridotto negli spazi a ridosso dei due fossi, limitato alle ore immediatamente successive a fenomeni atmosferici di grande rilevanza per pochissimi giorni all’anno. Al termine della fase di studio si passerà all’esecuzione dei lavori che puntano ad abbattere i rischi batterici”.