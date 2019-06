POST SISMA - Due associazioni in campo per presentare il progetto ai tour operator. Appuntamento l'8 e il 9 giugno ad Amatrice, una delle realtà coinvolte insieme a Montefortino, Montemonaco, Montegallo, Norcia, Accumoli, Arquata del Tronto, Campotosto e Capitignano

“Le magnifiche terre di centro”. Insieme, per non arrendersi a un destino infausto chiamato sisma. Montefortino, Montemonaco, Montegallo, Norcia, Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, Campotosto, Capitignano: nove piccoli comuni insieme per guardare al futuro. Che in questi casi può e deve puntare su natura, cooperazione, turismo sostenibile e sviluppo territoriale.

Quelli dell’Associazione Laga e Appennino Solidale ci credono. Per questo stanno da mesi portando avanti un progetto che punta a valorizzare il territorio e le sue peculiarità, le strutture ricettive e di ristorazione ancora in piedi: «Si sono in tal senso svolti una serie di sopralluoghi con esperti per verificare l’agibilità e il livello qualitativo delle strutture -fanno sapere Adriana Pierini e Armando Nanni dell’organizzazione-. A tal proposito, sabato 8 e domenica 9 giugno ci sarà un primo “educational tour” con alcuni tour operator riuniti nell’associazione Inside Marche. Si tratta di un’azione propedeutica per poi presentarci al mercato nazionale e internazionale».

Il progetto verrà presentato ufficialmente ad Amatrice domenica alle 10,30, e punta forte, tre le altre cose, su trekking, equitazione, sentieri, arte ed enogastronomia. Gli operatori, nella due giorni in loco, visiteranno anche Forca Canapine, Castelluccio, il lago di Campotosto, le aziende agricole e le strutture che ancora lottano, così come il Museo della Sibilla di Montemonaco e il Santuario di Madonna dell’Ambro.