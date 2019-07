Banda larga, la fibra ottica si avvicina a Sant’Elpidio “Entro fine mese la conferenza dei servizi”

SANT'ELPIDIO A MARE - Il vicesindaco elpidiense fiducioso:"Con l'ultimo passaggio tecnico avremo il via libera agli scavi, la fibra arriverà sia al capoluogo che alle frazioni"

Sant’Elpidio a Mare è uno dei Comuni più indietro, nel Fermano, sulle infrastrutture per la navigazione veloce. Ad oggi, stando ai dati riportati nel sito del Mise sullo stato di avanzamento della banda ultralarga, il comune elpidiense risulta coperto appena al 10%, in netto ritardo rispetto all’85% di Fermo, al 74% di Monte Urano ed alla quasi totalità del territorio in paesi come Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio. Un ritardo che però dovrebbe durare ancora per poco, tanto che sempre nel sito si prevede di arrivare al 100% di copertura entro la fine del 2019.

“Il piano Open Fiber sta per partire – assicura il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Mirco Romanelli – E’ questione di giorni per la riconvocazione di una conferenza dei servizi, che dovrebbe essere fissata entro fine mese, a cui parteciperà anche la regione Marche. Dovrebbe trattarsi dell’ultimo step per l’approvazione di lavori da 1,7 milioni di euro. Abbiamo firmato una convenzione nei primi mesi dell’anno scorso, spero che nel giro di qualche settimana si possa partire. La banda ultralarga interesserà tutto il territorio comunale, sia il capoluogo che le frazioni”.

P.Pier.