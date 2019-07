COSTA - Sib Confcommercio Marche centrali: "I concessionari di spiaggia di Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio hanno raccolto oltre 50 lettini e sdraie per aiutare i colleghi di Numana colpiti dal maltempo"

Corsa alla solidarietà sulla spiaggia. Gli operatori balneari di Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, infatti, hanno donato oltre 50 lettini e sdraie ai colleghi di Numana colpiti dall’ondata di maltempo di mercoledì scorso.

“Una gara di solidarietà tra tutti i balneari aderenti al Sib Confcommercio Marche Centrali che – fanno sapere dall’associazione di categoria – ha trovato tanti concessionari del Fermano aderire alla raccolta delle attrezzature da donare a quanti le hanno viste volare via dalla forza del vento e rompersi in mille pezzi. Un piccolo aiuto per aiutarli a rialzarsi e riaprire i propri stabilimenti balneari”.