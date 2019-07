Torna il teatro per ragazzi in piazza: in scena la storia di “Fagiolino asino d’oro”

FERMO -Lo spettacolo di mercoledì 10 Luglio: "I tre porcellini", causa maltempo, verrà recuperato mercoledì 31 Luglio, alla stessa ora

Mercoledì 17 Luglio, alle ore 21,30, nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Fermo, terzo appuntamento con Favole e Stelle, stagione estiva di teatro per ragazzi e famiglie promossa dal Comune di Fermo nell’ambito del festival Marameo. Ricordiamo che lo spettacolo di mercoledì 10 Luglio: “I tre porcellini”, causa maltempo, verrà recuperato mercoledì 31 Luglio, alla stessa ora.

In scena questa settimana la compagnia “Teatro del Drago” di Ravenna, formazione storica del teatro ragazzi italiano e famiglia d’arte attiva da quattro generazioni, riconosciuta dal Mibact come teatro di figura di rilevanza nazionale. Quando parliamo del “Teatro del Drago” ci avviciniamo ad un pezzo di storia del teatro italiano, iniziato nella seconda metà del 1800, con spettacoli di marionette e burattini nelle piazze del nostro paese, questa arte si è tramandata da padre in figlio fino ai giorni nostri, ovviamente trasformandosi e adattandosi ai tempi. Oggi il Teatro del Drago è una compagnia moderna, che porta i suoi spettacoli in tutta Italia e anche all’estero con frequenti tournèe in diversi paesi del mondo e che ha saputo affiancare alla tradizione la sperimentazione e l’innovazione.

Lo spettacolo che vedremo in Piazza del Popolo a Fermo: “Fagiolino asino d’oro”, è per certi versi una sintesi di questo lavoro, dove convivono spalla a spalla l’aspetto tradizionale del lavoro con quello più contemporaneo, dove le tecniche del teatro di figura (burattini, pupazzi, marionette) si sposano con quelle del teatro di piazza e di intrattenimento, per un risultato che mostra l’anima della compagnia e la sua capacità di comunicare con il pubblico di oggi, sia grande che piccolo. L’ingresso è libero.

Il progetto è parte della terza edizione di Marameo, festival interregionale ed internazionale del teatro per ragazzi, progetto che coinvolge quattro regioni: Abruzzo, Marche, Lazio e Puglia e che nella Regione Marche vede insieme sei Comuni per una programmazione in rete destinata ai più piccoli e alle loro famiglie. Per il programma completo www.marameofestival.it