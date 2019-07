PORTO SAN GIORGIO - Meno tre alla notte più lunga dell'estate sangiorgese. Oggi in Comune presentazione dell'evento a cui hanno dato vita l'Amministrazione, Confcommercio, Ataf e Camera di Commercio.

di Sandro Renzi

Sabato 20 luglio la città si tingerà di rosa per una nuova edizione della Notte Rosa Revolution. Questa mattina in conferenza stampa sono stati presentati i dettagli dell’evento che interesserà ben 20 diversi posti del centro. Tra novità e conferme la formula quest’anno potrà contare su un ricco “antipasto”.

Venerdì sera infatti saranno due gli appuntamenti sul lungomare centro, di fronte a piazza Bambinopoli, con le fontane danzanti (alle 21.45 e alle 22.45) che faranno da apripista alla notte vera e propria in programma il giorno dopo. Tra concerti, shopping, mostre, spettacoli, giochi, il salotto buono sarà invaso da migliaia di persone per la decima edizione. “Una manifestazione attesa anche dai commercianti oltre che dagli operatori turistici -spiega l’assessore Valerio Vesprini- tutti lavorano grazie anche agli sconti che verranno applicati dai negozianti“. Gli ha fatto eco l’assessore al turismo, Elisabetta Baldassarri, ringraziando l’anima della Notte Rosa Revolution, ovvero la Confcommercio Marche centrali. “L’anteprima di venerdì -ha ricordato quest’ultima- offrirà anche uno spettacolo di pizzica salentina in piazza Matteotti ed un altro evento internazionale in piazzetta Silenzi alle 21.15“. Cuore pulsante sarà piazza Matteotti con lo spettacolo musicale di Rds e le Village Girls. Qualche metro più in là ed ecco “spuntare” il tango in viale della Stazione grazie alla Escuela Argentina Alas de Tango e Duende Flamenco.

“La novità di quest’anno -ha ricordato Teresa Scriboni per la Confcommercio- è il coinvolgimento costruttivo dei commercianti che si organizzano per questa data. Ad esempio quelli di viale Cavallotti offriranno uno spettacolo circense con tante esibizioni dal Giardino d’estate a piazze delle Marine. Anche gli esercenti di via Gentili si sono organizzati con cene all’aperto e musica jazz“. Ci sono poi quelli di via Giordano Bruno, dove i ragazzi e magari qualche adulto più coraggioso potranno sperimentare l’emozione di salire sugli skate o più tranquillamente ascoltare un djset. Si svolta ed in via Gentili e via Properzi ci sarà la possibilità di mangiare in strada e tuffarsi nel sound coinvolgente del blues e delle ballate folk. Anche lo sport protagonista in via Mazzini, spazio che ospiterà una esibizione di alcune scuole di danza del territorio provinciale. Musica protagonista al Giardino d’estate ed a Castel San Giorgio. Mentre gli arcieri storici della Marca Fermana si esibiranno all’Arena Europa. Il “Mercatino delle belle occasioni” in via Oberdan ed ancora musica in piazzetta Silenzi fino a tarda notte. A piazza Mentana suona la Band Pop Sound rigorosamente anni ’90. Un altro mercatino animerà il lungomare nella zona centrale. Previsto anche un servizio di bus navetta dal quartiere sud fino al centro. La musica potrà suonare fino alle 4 del mattino. Niente vendita di bevande in vetro e lattina. “L’inaugurazione della Notte sarà alle 19 -ha rimarcato ancora la Scriboni- quando premieremo la vetrina più bella arredata per l’occasione”. A chiudere la conferenza stampa ci ha pensato il presidente dell’Ataf, Gianluca Vecchi. “E’ un evento che conferma la vivacità di questa città e l’occasione per dimostrare che i negozi aperti dopo cena funzionano”. Cavallo di battaglia, questo, proprio dell’Ataf. “Tutto filerà liscio e con la sinergia di tutti sarà senz’altro una bella iniziativa”. Gli alberghi a questo weekend arrivano pieni anche se non solo sono tutta la settimana. Le prenotazioni ci sono quindi soprattutto nel fine settimana. L’auspicio degli organizzatori è che i negozi restino aperti anche venerdì sera.