CICLISMO – Campionati Nazionali del Centro Sportivo Italiano che vedono Sirio Sistarelli e Marco Marzialetti indossare l'oro ed il tricolore. Sei argenti e cinque bronzi grazie a Fabio Conti, Adriano Pacifici, Gisella Giacomozzi, Gianni Damen, Giulio Conti, Lorenzo Chiodi, Tino Scatozza, Emanuela Sampaolesi, Lorenzo Bufalini e Simona Cintio

di Tiziano Vesprini

SAN LEO (RN) – La famosa e turistica località medioevale romagnola in provincia di Rimini nel recente fine settimana ha ospitato la tre giorni dei Campionati Nazionali di Ciclismo del Centro Sportivo Italiano.

Una tre giorni di gare che ha visto incrementare, rispetto agli anni scorsi, il numero di medaglie portate a casa dai cicloamatori del fermano così come di pari passo stanno aumentando i tesserati nel settore Ciclismo del Csi Fermo e di società sportive affiliate.

Lungo week end tricolore ciclistico Csi nazionale iniziato nel pomeriggio di venerdì con la gara a Cronometro Individuale su Strada con l’unico nostro portacolori iscritto a questa specialità: Fabio Conti del Team Pedale Fermano-Giatra Servizi-Rifer Gomme, andare subito a bersaglio conquistando il secondo posto e la medaglia d’argento dietro all’ex “prof” Nicola Loda.

Giornata di sabato dedicata al fuoristrada del Mtb Cross Country con i nostri atleti che incrementano il bottino di medaglie visti altri due argenti di categoria portati a casa da due portacolori della New Mario Pupilli Grottazzolina: Gianni Damen e Giulio Conti e con il bronzo di prestigio per la “ciclopreside” Simona Cintio. Sufficienti l’ottava e decima piazza conquistati da Lorenzo Bufalini del Pedale Fermano e Giuseppe Monaldi del Team Studio Moda Monte Urano.

Gran finale nella giornata festiva con la gara In linea su Strada con il meraviglioso epilogo per il movimento ciclistico del fermano che in poche ore porta a casa il doppio oro e la doppia maglia tricolore grazie a Sirio Sistarelli (Pedale Fermano-Giatra Servizi-Rifer Gomme), peraltro gran vincitore assoluto della gara e al montegiorgese Marco Marzialetti portacolori e presidente dell‘Xtreme Bike Team di Piane di Montegiorgio.

Conquistate anche tre medaglie d’argento grazie a Fabio Conti (di nuovo sul secondo gradino del podio dopo la prova contro il tempo), Adriano Pacifici della New Mario Pupilli e Gisella Giacomozzi del Team Omm-Melania Montegiorgio.

“Sono stata campionessa italiana 2017/18 e campionessa italiana medio fondo 2019, nonché primatista regionale 2018 e 2019 – la premessa della Giacomozzi facendo una struggente dedica al padre, recentemente scomparso – quindi avrei voluto omaggiarlo anche di questo titolo nazionale, ma nulla si può nascondere ad una salita così dura come San Leo. Spero mio papà ne sia orgoglioso ugualmente“.

Non potevano mancare neanche le medaglie di bronzo che sono arrivate grazie alla coppia del Pedale Fermano: Lorenzo Chiodi e Lorenzo Bufalini, il duo della Omm-Melania: Emanuela Sampaolesi e Tino Scatozza. Si sono avvicinati ai gradini del podio: Romano Baldassarri e Luca Bonifazio (Pupilli), Imerio Concetti (Csi Fermo), Nicolas Foresi e Alessandro Conti (Omm-Melania), Mauro Mercuri (Xtreme Bike Team).

Nella numerosa truppa presente ai Campionati Nazionali determinante è stata la collaborazione dei Giudici di Gara del Csi Fermo Ciclismo: Filippo Amaolo, Luca Beltrami e Giampiero Conti, presente anche in qualità di Responsabile Ciclismo del Comitato Provinciale Csi Fermo e Regionale Marche. Comitato Provinciale Fermo rappresentato dal presidente Gaetano Sirocchi e dal Consigliere Giovanni Cruciani.

