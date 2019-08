MONTEGRANARO - arriveranno fondi importanti da attingere dalla cifra di circa 900 mila euro a disposizione della Regione

di Marco Pagliariccio

Alla fine i commercianti veregrensi ce l’hanno fatta: il progetto Veregra Smart, sottoscritto da un gruppo di esercenti del centro cittadino grazie al coordinamento di Laura Bisacci e di una associazione di categoria, ha ottenuto il finanziamento da parte della Regione Marche. L’idea era nata poco più di un anno fa, anche il Comune aveva cercato di dare il suo impulso, e alla fine tutto è andato come si sperava. A Montegranaro arriveranno così fondi importanti da attingere dalla cifra di circa 900 mila euro a disposizione della Regione.

Il progetto che ricalca quello di qualche anno fa dei centri commerciali naturali: ristrutturare le proprie attività commerciali in modo coordinato e adeguato alla valorizzazione del centro storico. I fondi arrivano dall’Unione Europea e vengono veicolati, appunto, dalla Regione nei singoli territori. La Regione batté il territorio a tappeto la scorsa primavera per informare della possibilità quanti più enti possibile: a Montegranaro arrivò Mara Luzietti, funzionare della Regione, ad illustrare nei dettagli ad una nutrita platea di commercianti la possibilità che si stava aprendo grazie agli stanziamenti europei: saranno finanziati al 50% progetti provenienti da gruppi di imprese private per la promozione e la valorizzazione coordinata delle attività commerciali. Le spese possono anche essere già state fatte, al massimo dal 6 ottobre 2017. Il minimo di spesa è di 5000 euro ad impresa.

Proprio la prosecuzione del percorso iniziato un anno fa e che ora entra nel vivo è stato uno dei punti nodali dell’incontro che ha visto la Bisacci e rappresentanti delle associazioni di categoria incontrare l’assessore al commercio Roberto Basso e quello alla cultura Cristiana Puggioni. L’incontro è stato cordiale e proficuo ed ha messo in campo diverse opportunità di collaborazioni per il futuro. Si è parlato infatti, oltre che di “Veregra Smart”, anche di altre idee mirate al rilancio del commercio cittadino, come il cartellone delle attività per le prossime festività natalizie.