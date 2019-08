Il Sole 24 Ore premia Fermo: tra le migliori in Italia e nelle Marche per offerta culturale e turistica

FERMO - "Questi sono dati e numeri si abbinano perfettamente a questa nostra estate - commenta soddisfatto il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro - viva come non mai".

di Paolo Paoletti

Il Sole24Ore premia Fermo tra le prime province italiane (e seconda nelle Marche) per offerta culturale e turistica. Nella classifica nazionale pubblicata dal quotidiano e relativa alla qualità della vita 2019, per quanto riguarda il turismo e la cultura, Fermo occupa la 17esima posizione e si trova seconda nelle Marche solo al capoluogo Ancona (per appena tre posizioni). Scalzate le altre province: Macerata occupa il 23esimo posto, Ascoli si trova al 29esimo e Pesaro Urbino al 30esimo.

Insomma un gran bel risultato che conferma il periodo d’oro che la città di Fermo e tutto il suo territorio stanno vivendo. “Questi sono dati e numeri si abbinano perfettamente a questa nostra estate – commenta soddisfatto il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro – viva come non mai”. Un territorio che riconquista il suo ruolo, anche nonostante la perdita di realtà quanto mai preziose come la Camera di Commercio di Fermo.