Pulizia e messa in sicurezza di fossi e fiumi, al via i sopralluoghi del Consorzio di Bonifica Marche

Sono iniziati oggi i sopralluoghi che condurranno nelle prossime settimane, a significativi interventi di pulizia dei fossi e fiumi, nel territorio di Monsampietro Morico da parte del Consorzio di Bonifica Marche. Tecnici che stanno scansionando i vari punti in tutto il territorio comunale e non solo in vista di un intervento di messa in sicurezza in vista della stagione autunnale e invernale.

Soddisfatta il sindaco Romina Gualtieri che ha accolto i tecnici e gli addetti ai lavori del Consorzio: “Gratitudine intendo esprimere al Consorzio, ai tecnici, per l’attenzione rivolta al magnifico patrimonio ambientale di cui siamo orgogliosamente custodi, che consentirà oltre alla tutela un migliore deflusso delle acque nell’approssimarsi della stagione autunnale”.