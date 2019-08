FERMO - 18 anni , è alta 1.73 e ha occhi e capelli castani; studentessa al liceo linguistico, è ballerina diplomata all'Accademia Statale Staatsoper di Vienna

di Paolo Paoletti

Tutto il territorio fermano è pronto a fare il tipo per Gaia Foglini, la ballerina di Fermo che prima ha conquistato la fascia regionale di Miss Sorriso Marche ed ora, dopo aver superato una nuova selezione, ha conquistato un posto per la finalissima.

Nel Museo M9 di Mestre sono state infatti annunciate ufficialmente le 57 miss promosse dalla giuria delle prefinali. Si aggiungono alle 23 già promosse nelle varie regioni. Gaia è entrata è pieno titolo nella finalissima con il numero 43. 18 anni di Fermo, è alta 1.73 e ha occhi e capelli castani; studentessa al liceo linguistico, è ballerina diplomata all’Accademia Statale Staatsoper di Vienna. Dopo avere danzato anche alla Scala di Milano, il suo sogno più grande è diventare prima ballerina e lavorare nelle grandi compagnie internazionali. Gaia ha sfilato anche lo scorso anno nel corteo storico della Cavalcata dell’Assunta come dama di contrada Campolege.

A Gaia è arrivato anche il supporto del sindaco Paolo Calcinaro: “Complimenti a Gaia Foglini per il traguardo raggiunto! Venerdì prossimo avrà bisogno di un bel supporto!”

Non resta che fare il tifo per lei, che indosserà il numero 43 venerdì 6 settembre con la finale di Jesolo in diretta su Rai1. Chissà se ci potrà essere il passaggio di testimone con la Miss Italia uscente, anche lei del Fermano, Carlotta Maggiorana.