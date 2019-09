Area ex stazione Santa Licia, Michetti (Cgil): “Supportiamo le proteste dei cittadini”

FERMO - Michetti: "Una amministrazione attenta alla salute e alla qualità della vita della propria comunità non dovrebbe permettere che un deposito di autobus rimanga in un centro abitato addirittura in prossimità di un ospedale"

“Condividiamo e supportiamo le proteste dei cittadini Fermani in merito all’area ex stazione Santa Lucia attualmente adibita a deposito di autobus della società Steat spa”. Inizia così la nota di Claudio Michetti, della Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti Cgil, in cui mette in evidenza come l’area sia quanto mai strategica per il futuro di Fermo e come il deposito Steat, in quella collocazione, sia ormai fuori luogo vista la pozione nel cuore della città, vicino ad abitazioni, scuole e ospedale.

Michetti che aggiunge: “Nella quasi totalità delle città dove esistono aziende di trasporto, i relativi depositi degli autobus sono ubicati in aree lontane dal centro urbano proprio in virtù dell’inquinamento che producono, anche nella Regione Marche realtà come la Steat o addirittura più grandi hanno i rispettivi depositi distanti dal centro abitato, si guardi Ascoli Piceno, Ancona, Pesaro, Macerata ecc.ecc, tutti eccetto il Comune di Fermo. Una amministrazione attenta alla salute e alla qualità della vita della propria comunità non dovrebbe permettere che un deposito di autobus rimanga in un centro abitato addirittura in prossimità di un ospedale, bensì dovrebbe pensare a riqualificare quell’area con spazi ricreativi aree verdi con giardini e panchine recuperare la vecchia stazione magari adibirla a biblioteca o ludoteca, un posto di socializzazione di cultura dove possono sedersi a leggere un libro o un giornale giovani ed anziani, dove le mamme possono portare i propri figli a giocare . Questa organizzazione sarà sempre al fianco dei cittadini che pacificamente lottano per una città sana pulita e funzionale”.