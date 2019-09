AMANDOLA - Ieri l'annuncio dell'ingresso nelle file azzurre dell'ex sindaco di Montefortino. Marcozzi rilancia sulla Mare-Monti: "Interrogazioni in Regione e parlamentari"

Si è riunito ieri pomeriggio il gruppo FI di Amandola. Al termine dell’incontro l’annuncio dell’ingresso in FI del dottor Lando Siliquini e la coordinatrice provinciale e capogruppo regionale Jessica Marcozzi rilancia la priorità di Forza Italia: “Fare la Monti-Mare, immediatamente”.

Ieri pomeriggio, alla presenza della Marcozzi, dell’assessore e vicecommissario provinciale Chiara Scirè, del consigliere e coordinatore comunale Riccardo Tassi, del vicecoordinatore comunale Roberto De Santis e del responsabile senior per la Montagna, Domenico Eleuteri, il Partito ha dato il benvenuto in FI a Lando Siliquini, medico specialista in Igiene e Medicina preventiva e medico del Lavoro, già sindaco di Montefortino per tre mandati, già Assessore dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, già Consigliere provinciale e già Presidente dell’ATO 5 Marche.

“Siliquini – il commento della Marcozzi – rappresenta un’enorme risorsa per noi, per Fi, per la zona montana e per l’intero territorio provinciale. FI crede infatti che il rilancio del territorio debba partire proprio dalla montagna, colpita duramente dal sisma. E per farlo, il primo passo da compiere è la realizzazione della Monti-Mare. Già nell’aprile dello scorso anno presentai un’interrogazione all’Amministrazione regionale per chiederne la realizzazione. Mi fu risposto che si sarebbe fatta con gli 11 milioni di euro con i Fondi di sviluppo e coesione viabilità di adduzione al nuovo ospedale di Fermo. Ma quegli 11 milioni finiranno tutti sulla sistemazione delle vie di accesso al nuovo ospedale. Noi non molliamo: presenterò una nuova interrogazione consiliare perché pretendo di sapere se la Regione ha intenzione di fare o meno, e se sì entro quando, la Monti-Mare, infrastruttura vitale. Mi farò promotrice anche di interrogazioni parlamentari ad hoc con i nostri senatori e deputati”.