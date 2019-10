CERIMONIA - Sabato scorso l'inaugurazione del magazzino completamente rinnovato, nella sede principale dell'ex Lucciola

La RemaTarlazzi, società controllata dal Gruppo Comet di Bologna, dopo aver ha siglato alla fine del mese di gennaio 2018 un importante e strategico accordo per l’acquisizione in Umbria del ramo d’Azienda della Società Lucciola S.r.l. con sede a Bastia Umbra e filiali a Perugia, Città di Castello, Gualdo e Viterbo, ha inaugurato sabato 28 settembre 2019 il magazzino e polo logistico per l’Umbria nella sede principale dell’ex Lucciola Srl. Per la RemaTarlazzi si tratta del nono punto vendita su trenta totali in cinque regioni (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise).

Il magazzino di Bastia Umbra di 5.400mq coperti con un organico di trentacinque persone, molto baricentrico nella regione, è stato rinnovato completamente nel lay-out interno degli scaffali, elevandolo ai migliori standard logistici che questo settore esige per operare con efficienza e rapidità, inoltre sono stati ammodernati il punto vendita e gli uffici commerciali dedicati agli installatori professionisti, adeguando tutta la struttura al modello del Gruppo Comet.

Con la messa in funzione di questo polo logistico la RemaTarlazzi estende e completa la propria presenza sul territorio Umbro, con l’obiettivo di fornire un servizio sempre migliore ai Clienti che ogni giorno la scelgono per le sue competenze, disponibilità di materiale e qualità dei servizi.

All’evento hanno partecipato la Direzione di Bologna del Gruppo Comet, con la presenza del Presidente Sante Cervellati, tutti gli operatori del settore elettrico tra agenzie di rappresentanza, fornitori, clienti, oltre che un nutrito gruppo di personale RemaTarlazzi proveniente dalle cinque regioni dove sono presenti i punti vendita.

Una piacevole sorpresa è stata fatta a tutti coloro che hanno partecipato all’evento, con la presenza inaspettata sul piazzale del punto vendita di un moderno elicottero griffato Gruppo Comet, il quale ha effettuato tutto il giorno, con a bordo vari clienti, dei voli panoramici sopra le zone limitrofe, atterrando e decollando di continuo sul posto, ….la sorpresa è stata molto gradita da tutti gli ospiti!

(Articolo promoredazionale)

