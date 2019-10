FERMO - Cangini: "Il nigeriano arrestato oggi a Lido di Fermo era stato già arrestato e, lo scorso 29 agosto, espulso. Ma era ancora lì, a Fermo. E oggi come allora minacciava e taglieggiava i passanti brandendo una mannaia"

“Ci si chiede cosa debba fare un clandestino per essere effettivamente espulso dall’Italia”. Inizia così la nota del senatore di Forza Italia Andrea Cangini dopo i fatti di oggi a Fermo e il panico seminato in strada da un uomo armato di una roncola.

“Il nigeriano arrestato oggi a Lido di Fermo era stato già arrestato e, lo scorso 29 agosto, espulso. Ma era ancora lì, a Fermo. E oggi come allora minacciava e taglieggiava i passanti brandendo una mannaia dimostrazione di totale inefficienza del sistema delle espulsioni – prosegue il senatore di Forza Italia eletto nelle Marche – In queste ore avremmo potuto essere chiamati a commentare una strage, è solo grazie al caso che ci limitiamo invece a prendere atto dell’ennesima dimostrazione di totale inefficienza del sistema delle espulsioni. Massima vicinanza alle forze dell’ordine e agli studenti del liceo scientifico impauriti per quanto accaduto vicino alla loro scuola”.