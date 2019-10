Shock neonatale:

giornata di formazione

per i professionisti

FERMO - Le dottoresse Pieragostini e Lanfranchi: "La giornata si inserisce in un iter formativo più ampio, che mette a tema la stabilizzazione del neonato, anche nell’attesa del trasporto neonatale regionale. Si cercherà di focalizzare i possibili segni che, sia in epoca gestazionale che nel neonato, potrebbero prevedere l’evento shock, al fine di intervenire in modo tempestivo ed appropriato, nei confronti di una malattia spesso ad esito mortale"

giovedì 3 Ottobre 2019