Al Teatro delle Api arriva “Cuore matto”, il musical dell’anno firmato Disordine, oltre il teatro

E’ sicuramente il musical rivelazione di quest’anno e dopo aver girato le Marche farà tappa ora a Porto Sant’Elpidio. Ancora posti disponibili per la nuova replica dello spettacolo prodotto da “Disordine, oltre il teatro” dal titolo “Cuore Matto, il musical con i più grandi successi italiani degli anni 60”, in programma il prossimo sabato 9 novembre, alle ore 21.15, al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio, con la regia di Carla Rossetti e Diego Gini.

Carico di emozioni, divertimento, sorpresa e coinvolgimento, il musical, mette in scena un intreccio di storie d’amore che si susseguono attraverso i gesti, le gioie e i dolori dei protagonisti, i quali daranno vita ai loro ricordi proprio interpretando dal vivo i più grandi successi degli anni 60. Con un funambolico flash-back, saranno Toni e Lisa (i due protagonisti) ad accompagnare lo spettatore per tutta la storia nella quale la musica, la vera protagonista, offrirà al pubblico uno spazio importante per aprire il proprio cuore e scoprire, grazie alla travolgente energia del cast di ballerini ed attori, che a volte il tempo può fermarsi dinanzi all’amore vero e che è il cuore, “matto” appunto, a decidere come scandirne i giorni e le ore.

Ad arricchire lo spettacolo, la presenza delle belle e brave “Le Miss Fever”, trio vocale tutto al femminile composto da Martina Palmoni, Elisa Smerilli e Chiara Smerilli, che con il loro impeccabile “vintage look”, attualmente stanno lavorando in tutta Italia e all’estero con esibizioni di grande qualità.

Da qualche giorno, ormai, è possibile acquistare i biglietti in prevendita ed assicurarsi così un posto per una serata da non perdere! Acquisto presso tutti i punti vendita del circuito AMAT e al sito vitaticket.it (https://www.vivaticket.it/…/cuore-matto-il-musical-c…/137084). Info ed aggiornamenti su FACEBOOK, INSTAGRAM, canale YOUTUBE: “Disordine, oltre il teatro”. Un’occasione da non perdere per rivivere con noi i meravigliosi anni 60!