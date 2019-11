Marcotulli:”Franchellucci sia di parola, subito gli incarichi di vulnerabilità sismica”

PORTO SANT'ELPIDIO - Il capogruppo di Fdi:"Siamo a novembre e ad oggi non ci sono azioni per effettuare gli studi sui plessi, servono 90.000 euro"

Aveva già sollevato nei mesi scorsi il tema del ritardo nelle indagini di vulnerabilità sismica delle scuole, il capogruppo di Fratelli d’Italia Giorgio Marcotulli. Ora torna a sollevare il problema, chiedendo al sindaco Nazareno Franchellucci di mantenere gli impegni assunti n Consiglio comunale.

“Avevo denunciato la mancanza di risorse da dedicare alle indagini di vulnerabilità sismica delle scuole, dato che si sono effettuate solo per due plessi della città – evidenzia il consigliere – All’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale abbiamo chiesto un impegno formale, per evitare che tali indagini fossero vincolate ad entrate incerte. Il sindaco Franchellucci ha preso l’impegno formale di dare copertura a questi incarichi entro la fine dell’anno. Entro novembre sappiamo che si dovrà procedere con l’assestamento di bilancio e ad oggi non c’è stata alcuna indicazione di rifinanziare quel capitolo, per trovare quei 90.000 euro necessari ad effettuare gli approfondimenti necessari sulla sicurezza delle scuole”.

Per questo, Marcotulli sollecità il primo cittadino:”Gli chiedo di onorare quanto detto in Consiglio comunale. Abbiamo visto con i 660.000 euro trovati per i lavori allo stadio Ferranti, che quando la volontà politica c’è, le cose si possono fare velocemente. Dato che i termini per affidare gli incarichi di vulnerabilità sismica sarebbero già scaduti a dicembre 2018, non si può rinviare oltre. La collettività ha diritto di sapere come stanno le strutture scolastiche della città. Lo dice la legge, lo impone il rispetto verso le famiglie”.

Marcotulli, in ultimo, evidenzia un punto sui documenti di collaudo dei lavori effettuati alla scuola Collodi alla Corva. “Si evidenzia che è stato rafforzato il setto murario centrale, ma il progettista stesso lo descrive come un rafforzamento locale, ma che non fornisce risposte migliorative circa la vulnerabilità sismica dell’immobile. Attendiamo che venga finanziato il capitolo per verificare di cosa abbiano bisogno le altre scuole. Ad oggi non vedo programmazione e progettualit da parte dell’amministrazione comunale sull’edilizia scolastica”.