Il presidente Mastrovincenzo

incontra il nuovo rettore

dell’Univpm Gregori

MARCHE - A Palazzo delle Marche primo colloquio all'insegna della collaborazione e del dialogo tra l'Assemblea legislativa e la Politecnica. Per Gregori due priorità: la necessità di aprirsi ancora di più a livello internazionale per coinvolgere gli studenti stranieri come 'research University' e una maggiore integrazione territoriale

19 Novembre 2019 - Ore 14:32 ...