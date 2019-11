ECONOMIA - Bitcoinyou.it festeggia il 100esimo cliente e spiega la crescita di criptovalute e Blockchain. VIDEO

Potrebbe essere una rivoluzione nel mondo finanziario ed economico, l’avvento delle criptovalute è ormai un fenomeno col quale confrontarsi e non più solamente “materia” da esperti della rete o da nerd del dark web. Il mondo delle monete virtuali è alla portata di tutti ed è proprio per diffondere conoscenza e dare strumenti che è nato nel 2016 Bitcoinyou.it, realtà aziendale che ha come finalità quella di formare imprenditori, professionisti e cittadini verso il mondo delle criptovalute e della blockchain, in particolare bitcoin, ma anche divulgare nozioni finora appannaggio di una stretta cerchia di esperti.

Un argomento apparentemente ostico e da “iniziati” che però si sta facendo largo anche fra gli “accademici” della materia. Soprattutto per la crescita costante (vale attualmente 7.500 dollari) e affidabilità che la moneta inventata da Satoshi Nakamoto sta avendo da 11 anni a questa parte. Simone Cantarini è stato uno dei primi nelle Marche a studiare il fenomeno bitcoin e utilizzare piattaforme blockchain e grazie al supporto e al contributo di alcuni partner come gli imprenditori Andrea Pistoni, Daniele Cotica e Cristian Perini, oggi mette al servizio di tutti coloro che vogliono avvicinarsi all’argomento l’esperienza maturata sul campo con una sede operativa a Civitanova. «Insegniamo alle persone come i bitcoin rappresentino un’alternativa agli investimenti tradizionali – spiega Simone Cantarini fondatore e Ceo di bitcoinyou.it – ma anche come utilizzare una tecnologia, portafogli elettronici che oggi sono poco diffusi, ma che in un domani ravvicinato faranno parte delle nostre vite quotidiane. Facciamo formazione di alto livello con i migliori professionisti sul territorio nazionale, non insegniamo solo a vendere, acquistare e detenere in totale sicurezza bitcoin e altre cryptovalute. Tutti possono avvicinarsi a bitcoin da soli, ma farlo con l’aiuto di un insegnante offre una maggiore sicurezza e efficienza. Per fare un esempio: è come tentare di imparare a sciare da soli o farlo con il supporto di un maestro».

A livello locale sono numerosi coloro che hanno deciso di investire in bitcoin e formazione, fra loro imprenditori, ma anche impiegati, operai, commercianti e gente comune: «In crescita anche a livello locale ai danni di imprese piccole e medie del territorio – continua Cantarini – sono le truffe informatiche attraverso hacker che chiedono riscatti in bitcoin. Alcuni clienti mi hanno contattato proprio per capire come uscire da situazioni complesse e spesso nebulose. Grazie all’affidabilità e credibilità maturata in questi contesti, oggi possiamo festeggiare il nostro 100esimo cliente. Ma quello che ci interessa è anche diffondere maggiormente la cultura della blockchain, far capire come funziona e allargare al massimo la competenza di ciascuno. E’ con questo obiettivo che è nata la collaborazione con il comune di Civitanova e il progetto Bitcoinbeach. Civitanova grazie a questa iniziativa è oggi il primo comune in Italia ad aver accolto positivamente le potenzialità di questi nuovi strumenti».

Ci sarà infatti il prossimo 6 dicembre un nuovo incontro formativo, alle 18.30 presso la sala consiliare, con esperti provenienti da tutta Italia, gli studiosi Federico Tenga (COO chainside e Blockchain advisor presso il Ministero dello Sviluppo Economico), Daniele Pregnolato (Ceo Tinkl.it) e Giulio Brandimarti (delegato Marche per Italia4Blockchain): «In questo modo invitiamo tutti ad affacciarsi in modo consapevole e sicuro a questo nuovo mondo – conclude il titolare di bitcoinyou.it – diffidando da informazioni errate e truffe che si possono trovare nel web. A breve inoltre verrà installato all’interno di Palazzo Sforza un Atm (bancomat) bitcoin».

Bitcoinyou.it è a Civitanova, dal primo dicembre nella nuova sede di corso Vittorio Emanuele. Prossime aperture a Padova e Fano. Bitcoinyou.it si avvale di un team composto da Simone Cantarini e Vanessa Baleani (Avvii e consulenze), Marco Ferrante e Cristian Pierini (Formazione), Daniele Pregnolato con Tinkl.it (processori di pagamento), Giulio Brandimarti (Progettazione sui protocolli Blockchain) Iacopo Piersantelli (comunicazione).

(Articolo promoredazionale)

