MARCHE - Il forte terremoto, di magnitudo 6.5, in Albania, è stato avvertito anche in alcune località della costa marchigiana. Segnalazioni in particolare da Grottammare e San Benedetto del Tronto ai vigili del fuoco di Ascoli Piceno. Comunque nelle Marche non risultano danni

Solidarietà “ai fratelli albanesi” terremotati è stata espressa dalla Giunta regionale delle Marche “a nome del popolo marchigiano”. A seguito del forte sisma, con epicentro la zona di Durazzo, l’esecutivo si è riunito in seduta straordinaria, nel primo pomeriggio, mettendosi a completa disposizione della Protezione civile italiana per ogni esigenza e richiesta. L’assessore Angelo Sciapichetti ha riferito in merito ai contatti avuti con il Dipartimento nazionale che ha subito mobilitato le protezioni civili delle regioni più vicine alla costa albanese. “Le Marche – ha riferito l’assessore – hanno dichiarato la completa disponibilità h24 a soddisfare ogni necessità che perverrà già nei prossimi giorni. Nell’immediato altre Regioni più limitrofe all’Albania si faranno carico dei primi aiuti, noi come Marche metteremo a disposizione tutto l’occorrente per sostenere le esigenze delle popolazioni che verranno manifestate. Le Marche terremotate, che hanno ricevuto la solidarietà nazionale e internazionale, saranno in prima fila nella rinascita del Paese delle Aquile”.

