Il giovane violinista di Amandola incanta YouTube con la sua ultima performance: la cover di “My Heart Will go on” di Celin Dion, celeberrima colonna sonora del film con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet

di Silvia Remoli

Non finisce di stupire e di incantare grazie alla leggiadria con cui padroneggia il suo strumento a quattro corde: coinvolge ed emoziona reinterpretando temi noti, classici e moderni, che riprendono vigore sulle note vibranti al tocco del suo archetto. Valentino Alessandrini raggiunge così un nuovo personale traguardo: con la sua ultima esecuzione messa in rete, “My heart Will go on” di Celin Dion raggiunge, e supera, un milione di visualizzazioni sul suo canale You tube.

Un obiettivo questo che si aggiunge ai tanti altri, frutti di studio, di sacrifici ma soprattutto di tanta passione per il suo amato violino, che lo ha portato in giro per il mondo a riscuotere il meritato successo.

Come è nata la sua passione per il violino

Classe 1993, Valentino è un ragazzo che si è dimostrato sin da subito responsabile e cosciente dell’importanza dello studio conciliandolo con la dedizione allo strumento. Infatti si è dapprima diplomato al liceo scientifico per poi proseguire al conservatorio Rossini di Pesaro dove si è laureato cum laude (leggi anche articolo).

Richiestissimo in tutto il mondo ed anche in tv

Impossibile che il suo talento passasse inosservato. Concerti, feste private, matrimoni, conventions, ecc., Valentino ed il suo inseparabile violino sono subito diventati protagonisti di molti eventi che li hanno portati alla conoscenza del grande pubblico fuori dai confini nazionali ed anche sugli schermi: non a caso è stato voluto anche da Amadeus nella trasmissione RAI “I soliti ignoti” (vedi articolo). Ed ovviamente non poteva mancare un’intervista ed una esibizione in diretta su Radio Fm1!

Molteplici cover di successo

In sei mesi il video della cover per violino di “My Heart Will Go On” realizzata da Valentino Alessandrini è stata vista ed ascoltata su YouTube oltre un milione di volte. Il brano è stato molto apprezzato in Italia e negli Stati Uniti, ma i due paesi nei quali è stato maggiormente visualizzato sono stati India e Brasile, ed a seguire gli altri paesi orientali. Il suo canale YouTube sta diventando un punto di riferimento soprattutto di giovani stranieri in cerca delle cover per violino dei Coldplay o della sigla di Game of Thrones.

L’amore per il territorio

Valentino, amandolese e marchigiano, è sempre andato fiero delle sue origini, non perdendo occasione per puntare i riflettori sulle terre marchigiane che hanno segnato la sua crescita personale ed artistica. Il suo progetto musicale abbraccia anche quello proiettato alla promozione del territorio: a fare da scenografia ai suoi video sono infatti i luoghi più belli delle Marche, da Castel Trosino alle spiagge dell’Adriatico, dai magnifici colori del bosco di Canfaito all’ultimo video girato alle Lame Rosse, suggestiva ambientazione della cover di Can You Feel the Love Tonight, il tema d’amore composto da Elton John per la colonna sonora del Re Leone.

I canali social di Valentino Alessandrini

Molto attivo anche su Facebook e Instagram, con un pubblico che continua ad ampliarsi, Valentino Alessandrini può prepararsi a festeggiare la fine di un 2019 importante, che lo ha visto suonare in Europa e in Italia, in cui il traguardo del milione di visualizzazioni per un video è la classica ciliegina sulla torta.

Numeri e curiosità

Il canale Youtube di Valentino Alessandrini conta più di 10 Mila iscritti e 2 milioni di visualizzazioni complessive nei suoi video.

Questa la top ten dei paesi dove Valentino è più seguito su You Tube , in ordine decrescente: India, Brasile, USA, Indonesia, Italia, Filippine, Messico, Arabia Saudita, Turchia, Francia.

La cover di “My Heart will go on” ha impiegato solo 211 giorni a raggiungere la cifra di un milione di clic, con ben 143000 visualizzazioni al mese e 4.700 visualizzazioni al giorno. E chissà che questo video di successo non vada a finire sotto gli occhi ( ma soprattutto che giunga agli orecchi) della stessa Celin Dion che arriverà in Italia nel 2020 per calcare il palco del Lucca Summer Festival: la nota cantante canadese infatti si esibirà in concerto il 25 luglio!

Tra le 5 versioni di “My Heart Will Go On (Titanic) – Violin Cover” più viste al mondo, insieme a quelle di Taylor Davis, Andrè Rieu, Caroline Campbell e Jun Sung Ahn.

Anche un altro video oltre a Titanic è diventato virale: “Something Just Like This” dei Coldplay che è stato visto da più di 400 mila persone in poco tempo.

Numeri ovviamente, che sono destinati a crescere!