CIVITANOVA - In manette un uomo di circa 30 anni di Fermo. E' stato rintracciato a L'Aquila dove si era rifugiato per evitare la cattura. I poliziotti però lo hanno rintracciato, ora è in cella. A ottobre aveva colpito due volte, armato di siringa

di Gianluca Ginella

In manette rapinatore seriale: aveva colpito alla farmacia Foresi di Civitanova e alla Benetton su corso Umberto. Operazione della sezione anticrimine del commissariato di Civitanova, coordinata dal procuratore Giovanni Giorgio e dal sostituto Rosanna Buccini. Nella notte un giovane di circa 30 anni, fermano, è stato arrestato in seguito ad una serie di elementi che hanno portato al suo nome quale presunto autore dei colpi messi a segno in città.

Il lavoro dei poliziotti, guidati dal commissario capo Lorenzo Sabatucci, principalmente è stato caratterizzato dall’analisi e dalla comparazione delle immagini e dei video delle telecamere di videosorveglianza. Quando i poliziotti hanno individuato in Alfonsi il presunto responsabile sono scattate le ricerche. Ma l’uomo si era allontanato dalle Marche. I poliziotti hanno lavorato sull’estrapolazione dei dati di posizionamento del telefonino del sospettato. Dopo quattro giorni di appostamenti e pedinamenti l’uomo è stato trovato a L’Aquila, dove si era rifugiato per evitare l’arresto. Nella notte i poliziotti gli hanno notificato l’ordine di custodia cautelare spiccato dal gip Giovanni Manzoni in seguito alla richiesta della procura. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ora è nel carcere de L’Aquila. Aveva colpito due volte ad ottobre. Il 14 di quel mese era entrato, intorno alle 20, alla farmacia Foresi di via Duca Degli Abruzzi. Aveva una siringa e il volto travisato. Ha minacciato i due farmacisti chiedendo l’incasso della giornata, poi era fuggito. Il giorno precedente con lo stesso copione (siringa con sé, volto travisato e all’orario di chiusura) aveva colpito al negozio Benetton di corso Umberto.

(Ultimo aggiornamento alle 13,30)