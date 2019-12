FERMO - Fermo è la provincia con il minor numero di effetti protestati in Italia

Prosegue anche nelle Marche la diminuzione dei protesti che, secondo l’analisi di Studia Iuris su dati Unioncamere e InfoCamere, raccolti dalle Camere di Commercio, già nel 2017 era dimezzato, a livello nazionale, nel confronto 2014/2017.

“Una tendenza che – spiegano dallo Studia Iuris – trova conferma anche nei dati del 2018 e in quelli del primo trimestre del 2019 secondo i dati diffusi dal Cerved. Nei primi tre mesi di quest’anno, infatti, la contrazione dei protesti nelle Marche è stata pari a -35,4%. Per avere un’analisi a livello provinciale è indicativo il dato, diffuso da Unioncamere nel corso del 2018, ma riferito ai dati del 2017. In base a questa analisi Fermo si rileva la provincia più virtuosa con 334 effetti protestati, seguita da Aosta 380 e Belluno 405 e da tutte le altre province marchigiane“.