FERMO - Un polo museale archeologico che culminerà con un importante collegamento con le sottostanti Cisterne Romane.

Al via il secondo stralcio di lavori sull’immobile dell’ex collegio Fontevecchia. Dopo il primo lotto, che ha riguardato il miglioramento strutturale, interessando coperture, volte e pareti, vengono avviati in questi giorni i lavori per poter permettere tutta una serie di ulteriori interventi – sempre nella parte afferente al primo cortile (FOTO) – di restauro, risanamento e miglioramento conservativo.

I lavori sono inseriti nel progetto sulla sistemazione dell’ex collegio Fontevecchia, inserito nell’accordo tra Comune di Fermo e Regione Marche POR FESR 2014/2020 – Asse 6 (congiuntamente all’intervento sul Terminal).

Stralcio propedeutico alla rifunzionalizzazione, con un museo che conterrà diversi spazi fra cui quelli per reperti di epoca picena, di epoca romana, di epoca medievale e di storia del collezionismo del Fermano e che vedrà anche la realizzazione di un’area eventi all’aperto nel cortile. Un polo museale archeologico che culminerà con un importante collegamento con le sottostanti Cisterne Romane.