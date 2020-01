PORTO SAN GIORGIO - L'incidente è avvenuto intorno alle 11 lungo la strada cittadina che collega la statale Adriatica al lungomare Gramsci nord. Sul posto una pattuglia della polizia stradale

Incidente questa mattina, intorno alle 11 in via Marche con un furgone finito contro tre auto in sosta. l’uomo che si trovava al volante del furgone, infatti, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo del veicolo andando ad urtare tre vetture parcheggiate lungo la strada che collega la statale Adriatica al lungomare Gramsci nord.

Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Amandola. Fortunatamente l’incidente non ha provocato feriti, a partire dall’uomo che si trovava alla guida del furgone, uscito illeso dal mezzo. Sarà ora la Polstrada a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, accertandone le cause e verbalizzando i danni riportati dai veicoli coinvolti.