SANT'ELPIDIO A MARE/AREZZO - L'uomo, originario di Sant'Elpidio a Mare, dopo un breve periodo trascorso a Civitanova, aveva fatto perdere le proprie tracce. Scovato dai carabinieri nell'alto Casentino

I carabinieri hanno arrestato a Castel San Niccolà, in provincia di Arezzo, un uomo di circa 50 anni, originario di Sant’Elpidio a Mare, con precedenti per reati di varia natura, su cui pendeva un mandato di cattura per espiare una pena di circa due anni e mezzo. L’uomo, stando alle informazioni in mano ai militari dell’Arma, da Sant’Elpidio a Mare, si era temporaneamente trasferito a Civitanova Marche.

E infatti proprio alla polizia civitanovese era stato affidato l’incarico di rintracciare l’uomo per far sì che scontasse la sua pena. Ma l’elpidiense era scomparso, facendo perdere le proprie tracce ma la sua latitanza è durata ben poco. Sì perché i carabinieri, dopo aver raccolto una segnalazione sulla sua presenza in territorio casentino, in particolare a Pratovecchia Stia, si sono mobilitati.

Si sa, infatti, che in questi casi la segnalazione del ricercato viene diffusa a tutte le forze dell’ordine sul territorio nazionale e anche oltre i confini italiani. E così i carabinieri della compagnia di Bibbiena hanno fatto scattare le ricerche con l’ausilio della polizia locale. Dopo una serie di riscontri informativi e investigativi le divise si sono dirette nell’alto Casentino dove le loro attenzioni si sono concentrate su un’auto a Strada in Casentino. E poi, una volta che un uomo si è avvicinato a quella vettura, i militari dell’Arma sono scattati. E i riscontri investigativi erano corretti: si trattava proprio del ricercato che, bloccato, è stato trasferito nel carcere di Arezzo.