Italia Viva del Fermano all’assemblea nazionale: “Alle Regionali presenti con il nostro simbolo”

RENZIANI - Franca, Praolini e Talamonti: "Alle prossime elezioni regionali saremo presenti con il nostro simbolo e da oggi inizierà il tour italiano del camper di IV che avrà come meta anche la nostra provincia"

I rappresentanti a Fermo e a Porto San Giorgio di Italia Viva, il partito guidato dall’ex premier Matteo Renzi, presenti alla prima assemblea nazionale. E ci scatta anche il selfie. I coordinatori provinciali Sara Franca e Paolo Praolini e per IV Fermo, e per Porto San Giorgio, Paola Talamonti, presenti alla prima assemblea nazionale a Cinecittà di Italia Viva. Con loro tutti i coordinatori provinciali della regione Marche rappresentati dal capogruppo di IV in regione Fabio Urbinati e Federico Talè.

“Alle prossime elezioni regionali – rimarcano Franca, Praolini e Talamonti in una nota stampa – saremo presenti con il nostro simbolo e da oggi inizierà il tour italiano del camper di IV che avrà come meta anche la nostra provincia”.