MONTEGRANARO - Il primo cittadino: "È nostra intenzione continuare a lavorare su tutta una serie di attività e manifestazioni che hanno facilitato questa crescita e che, grazie alla profonda sinergia instauratasi proprio con associazioni, attività commerciali e la stessa Marca Fermana"

“Tra i dati forniti dalla Regione Marche inerenti il movimento turistico negli esercizi ricettivi nel periodo 2018-2019, spicca il forte incremento registrato da Montegranaro”, inizia così la nota diffusa dall’amministrazione comunale di Montegranaro a cui si aggiungono i commenti del sindaco Mancini e della presidente del consiglio Laura Latini.

“Tra alberghiero ed extra alberghiero nel periodo gennaio-ottobre 2019 – rimarca il sindaco Ediana Mancini – abbiamo avuto quasi 20.000 presenze, rispetto alle 12.500 dell’anno precedente. Percentualmente, l’incremento sfiora il 60%, un dato che porta con sé una serie di riflessioni e considerazioni sulla capacità attrattiva della nostra città, che si attesta così ai vertici del territorio marchigiano”.

“Montegranaro in passato non ha mai puntato su uno sviluppo del comparto turistico – aggiunge Laura Latini, presidente del Consiglio comunale delegata insieme alla Consigliera Maria Ercolani al turismo e alla promozione turistica, oltre che membro del direttivo dell’associazione turistica Marca Fermana – ma questa Amministrazione sta lavorando insieme ad associazioni e commercianti per un deciso cambio di rotta. Non sarà solo fare di necessità virtù, ma piuttosto guardare al futuro della nostra città come a quello di una realtà che ha tutte le carte in regola per tornare a crescere”.

“È nostra intenzione – conclude Mancini – continuare a lavorare su tutta una serie di attività e manifestazioni che hanno facilitato questa crescita e che, grazie alla profonda sinergia instauratasi proprio con associazioni, attività commerciali e la stessa Marca Fermana, puntiamo a confermare e a rendere strutturale. Attraverso un’intensa attività promozionale ed a un uso più incisivo del web e degli strumenti social, proveremo a veicolare la nostra immagine in ambito nazionale ed internazionale”.