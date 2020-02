PROVINCIA - Impossibile, al momento, fare una stima dei danni, ma sicuramente il perpetuarsi della situazione richiederà ulteriore lavoro da parte dei Comandi di Fermo e Ascoli Piceno

Ancora una notte segnata da forti raffiche di vento nel sud delle Marche. E, ancora una volta, una notte di super lavoro per i Vigili del Fuoco. Sono stati oltre 60, infatti, gli interventi effettuati a seguito di chiamate o segnalazioni: alberi lungo le carreggiate o pericolanti, tetti scoperchiati, pali in bilico e teloni divelti hanno tenuto impegnati per ore i vigili del fuoco dei Comandi di Fermo e Ascoli Piceno.

Impossibile, al momento, fare una stima dei danni, ma sicuramente il perpetuarsi della situazione richiederà ulteriori interventi da parte degli stessi Vigili del Fuoco.

“Continuano gli interventi dei Vigili del fuoco marchigiani per fronteggiare le richieste di intervento causate dal forte vento. Circa 170 – spiegano proprio i Vigili del Fuoco – gli interventi svolti questa notte, di cui 60 circa nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, soprattutto per alberi caduti”.