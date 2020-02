PISCINE - L'azienda leader nel territorio da oltre 30 anni presenta i suoi prodotti: eleganti, raffinati e tecnologicamente all'avanguardia (Articolo Promoredazionale)

Le piscine del futuro realizzate da Professione Piscina

Professione piscina realizza piscina da oltre 30 anni e, di fatto, oltre ad essere l’azienda leader nel settore è anche la più longeva che tu possa trovare nella provincia di Macerata e dintorni, con una produzione alle spalle di oltre 400 piscine! L’azienda si è affermata non solo in tutta la regione Marche ma anche in altre zona d’Italia e, dopo aver realizzato piscine di ogni tipologia, oggi è specializzata ed orientata verso quelle a sfioro. Eleganti, raffinate e tecnologicamente all’avanguardia, eccone alcuni esempi nella galleria che vi presentiamo.



Nel giardino di questa casa di campagna risalta questa elegante piscina a sfioro, la cui vera bellezza è data dallo sfioro sottobordo sui tre lati e dallo sfioro panoramico sul lato corto rivolto verso la campagna.



Un progetto elegante e distinto, dove il marmo domina incontrastato nello spazio del giardino, con la sua luminosità calda e cangiante, le sue striature naturali ed i riflessi variegati.



La forma trapezoidale rappresenta il tocco di originalità in questa piscina immersa fra le meravigliose colline della terra di Leopardi.



Sicuramente una piscina poco “comune”, quantomeno per il posto in cui è stata realizzata. In questo terrazzo al quarto piano di un palazzo della città di Teramo in Abruzzo, è stata realizzata una piscina a sfioro con bordo in marmo da cui si può godere di un magnifico panorama.

Spostiamoci ora nel salernitano. Questa piscina a sfioro è stata realizzata a Capaccio, utilizzando un telo di ultima generazione, di color grigio antracite, con striature che richiamano le venature naturali del marmo.



Infine un progetto molto particolare che ha incluso una piscina interna ed una esterna collocata in giardino a pochi metri di distanza. Il vasto panorama ne sottolinea la bellezza, in una realizzazione da sogno dove sono inclusi eleganza, design sofisticato, benessere ed armonia dei sensi.

Se non ti accontenti della “solita piscina” e vuoi realizzare qualcosa di unico ed originale, puoi contattare Professione Piscina visitando il sito www.professionepiscina.com

