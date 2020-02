Ricci nella segreteria nazionale Pd,

Franchellucci: “Con lui Ali e le Marche

determinanti nelle scelte del Partito”

PORTO SANT'ELPIDIO - Il presidente regionale Ali e sindaco di Porto Sant'Elpidio si congratula col presidente nazionale per essere stato chiamato nell'esecutivo dem: "Non possiamo che ringraziare il segretario Pd Zingaretti per aver dedicato, grande attenzione agli enti locali"

21 Febbraio 2020 - Ore 13:23 ...