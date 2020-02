FERMO - Il governatore faccia a faccia con gli amministratori locali:"Chiudere le scuole è stata una scelta scientifica, non politica. In nessun caso l'economia viene prima della salute"

di Pierpaolo Pierleoni

Il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli è arrivato questa mattina a Palazzo dei Priori per incontrare tutti i sindaci del Fermano. Un vertice, in diretta su Radio Fermo 1 (SEGUI LA DIRETTA) per fare chiarezza sulle procedure adottate dal governo regionale per l’emergenza coronavirus. Una relazione di circa 20 minuti, quella del governatore, che ha difeso le scelte adottate in questa settimana.

“Ad oggi abbiamo 6 casi nella regione Marche – ha puntualizzato Ceriscioli -L’ordinanza impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri è stata emanata per via del contagio di una persona a Cattolica. Quella era la punta dell’iceberg. Non ho fatto come il comandante del Titanic, non ho guardato solo alla punta, mi rendevo conto dell’alta probabilità che il virus arrivasse anche nelle Marche, come poi è stato. Ecco perchè abbiamo adottato una nuova ordinanza, che durerà fino alla mezzanotte di sabato, in attesa dei nuovi indirizzi per valutare come agire nei giorni successivi. La chiusura delle scuole ha motivazioni scientifiche, non politiche. Le misure di contenimento adottare prima ancora che ci fosse un primo contagio nel territorio erano di prevenzione. Il Friuli ad oggi non ha ancora avuto casi, ma a mio avviso ha fatto benissimo ad adottare misure per contenere il contagio”.

Ceriscioli si sofferma su uno dei 6 casi, quello di uno studente liceale a Pesaro. “Credo che gli studenti di quella scuola, sapendo che un loro compagno ha contratto la malattia, si rendano bene conto di quanto sia stato importante emanare l’ordinanza per la chiusura delle scuole. Noi non creiamo allarme, facciamo il contrario. Nascondere e minimizzare non è rassicurante come spiegare. Il dibattito va portato al giusto livello. Non siamo di fronte alla peste, ma nemmeno ad una banale influenza”.

Un passaggio, dal presidente delle Marche, anche sulle ripercussioni per l’economia del territorio. “Credo che in nessun caso, in nessun caso, l’economia possa esser messa al di sopra della salute. Tengo a ringraziare tutti gli operatori, perchè sono quelli che più di ogni altro incontrano la malattia e in questa situazione di grande sforzo meritano un grande plauso”.

LA SITUAZIONE NEL FERMANO

Ad illustrare il quadro della situazione in provincia di Fermo è il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Av 4 Giuseppe Ciarrocchi. “Nella nostra area vasta abbiamo attualmente in sorveglianza 5 persone. La sorveglianza è l’unica misura per mitigare quello che possiamo oggi definire come un virus pandemico. Quando c’è una pandemia, se non c’è la possibilità del vaccino, rimane solo la mitigazione. Cioè cercare di far circolare il virus lentamente e in modo diluito, così da avere un numero di soggetti immunizzati progressivamente maggiore. La sorveglianza consiste nel tenere in isolamento soggetti con probabilità di sviluppare la malattia. Per ora nel Fermano la situazione è tranquilla. Il primo caso, di cui terminano oggi i 14 giorni di sorveglianza, è un contatto stretto di una persona di Codogno che ha contratto il coronavirus. Gli altri 4 hanno transitato o sostato nelle zone rosse, cioè i comuni di Lombardia e Veneto dove si è diffuso il virus e le zone dell’Asia. La situazione da un punto di vista epidemiologico è rassicurante”

SEGUI LA DIRETTA DELL’INCONTRO SU http://www.informazione.tv/it/radiofermouno/

(servizio in aggiornamento)