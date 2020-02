Fermate autobus da migliorare: 20.000 euro per piazzale Virgilio

PORTO SANT'ELPIDIO - Lavori per una pensilina e per migliorare la funzionalità della fermata in centro, con il finanziamento della Regione

Ventimila euro al comune di Porto Sant’Elpidio per migliorare la fermata di trasporto pubblico locale di piazzale Virgilio, davanti alla torre dell’orologio. E’ il finanziamento concesso dalla regione Marche, nell’ambito di risorse destinate in bilancio lo scorso anno per i Comuni, per migliorare l’accessibilità delle fermate che presentano delle criticità per l’utenza.

L’ente aveva inoltrato l’estate scorsa una richiesta di finanziamento per ben 6 postazioni nel territorio comunale. Oltre a piazzale Virgilio, per il quale si chiedeva la somma più corposa, 20.000 euro, il Comune aveva fatto domanda anche per le fermate all’altezza della stazione dei carabinieri, per quella in largo della Resistenza, per quella all’estremo sud della città, nei pressi del bowling, per la sosta all’altezza dell’area rifornimento Agip a nord, e per quella alla Corva.

Di questi, è stato ammesso a finanziamento solo il progetto per piazzale Virgilio, per l’intero importo richiesto, senza compartecipazione finanziaria da parte del Comune. Il progetto è stato redatto dall’ufficio tecnico e prevede di migliorare le condizioni di sicurezza ed accessibilità della fermata nel pieno centro cittadino, con l’allestimento di una pensilina e di una palina elettronica a messaggi variabili per fornire informazioni utili all’utenza.