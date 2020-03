Coronavirus, le disposizione dell’Arcivescovo Pennacchio: “Sospese le celebrazioni delle Messe feriali e festive”

DISPOSIZIONI - Per quanto riguarda la messa domenicale dalle ore 12 sarà trasmessa in diretta radiofonica su Radio Fermo Uno mentre gli appuntamenti quaresimali del giovedì in diretta streaming nel sito dell'Arcidiocesi di Fermo.

4 Marzo 2020 - Ore 12:40 ...