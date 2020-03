MONTEGRANARO - Le condoglianze e il messaggio di vicinanza al primo cittadino da parte della sua giunta e del capogruppo di opposizione Mauro Lucentini

Tra i primi a fare le condoglianze al sindaco, il capogruppo di opposizione Mauro Lucentini: “Appena appresa la notizia ho mandato un messaggio personale di condoglianze al sindaco. Ho avvisato anche l’associazionismo cittadino per stringerci tutti in un simbolico abbraccio in questo momento di lutto per la città che registra, dolore nel dolore, anche il primo decesso da Coronavirus”. Condoglianze a cui ovviamente si aggiungono quelle della redazione di Cronache Fermane e di Radio Fermo 1.

Era stato il primo ricoverato del Fermano, il 3 marzo scorso, per il Coronavirus. Il primo tampone positivo nel territorio provinciale . E purtroppo ora il suo nome si aggiunge alla lista dei fermani deceduti a causa del Covid-19. Si è spento, questa notte, all’ospedale Torrette di Ancona, il papà del sindaco di Montegranaro, Ediana Mancini. Enrico, maestro amato e benvoluto da tutta la città, non ce l’ha fatta. La notizia della positività del padre era stata data dalla stessa Mancini che, in un gesto di assoluto civismo, aveva annunciato il suo isolamento domiciliare precauzionale, poi risoltosi fortunatamente con la sua ‘negatività’ al virus .

